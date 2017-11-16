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16 ноября 2017
17:10  16 ноября 2017 0

Медведев вернул в продажу билеты в плацкартные вагоны

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, медведев дмитрий
Поручение Медведева в РЖД пообещали выполнить уже завтра, 17 ноябряФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил «Российским железным дорогам» (РЖД) немедленно возобновить реализацию билетов в плацкартные вагоны. Глава правительства отметил, что продажу мест в плацкарт должны начать «прямо с середины этого месяца».

«Не так давно обсуждался вопрос о приостановке продажи билетов на плацкартные и общие вагоны с датой отправления с 1 января 2018 года, нужно все возобновить», — приводит цитату Медведева «Национальная служба новостей». В ответ глава РЖД Олег Белозеров сказал, что билеты вернутся в продажу уже 17 ноября.

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«Хочу поблагодарить за совместную работу Минтранс, Федеральную антимонопольную службу, Минэкономразвития, Министерство финансов и хочу заверить, что коллектив РЖД выполнит все поставленные задачи», — цитирует Белозерова RT.

Ранее РЖД сообщили о временном прекращении с 3 ноября продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, которые отправляются с 1 января 2018 года.

Решение было связано с тем, что ФАС не определилась со стоимостью пассажирских перевозок на 2018 год, передает агентство Nation News. В РЖД уверяли, что билеты вновь поступят в продажу после того, как регулятор определит тарифы.

Валерий Дорофеев
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