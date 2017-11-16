Медведев вернул в продажу билеты в плацкартные вагоны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил «Российским железным дорогам» (РЖД) немедленно возобновить реализацию билетов в плацкартные вагоны. Глава правительства отметил, что продажу мест в плацкарт должны начать «прямо с середины этого месяца».
«Не так давно обсуждался вопрос о приостановке продажи билетов на плацкартные и общие вагоны с датой отправления с 1 января 2018 года, нужно все возобновить», — приводит цитату Медведева «Национальная служба новостей». В ответ глава РЖД Олег Белозеров сказал, что билеты вернутся в продажу уже 17 ноября.
«Хочу поблагодарить за совместную работу Минтранс, Федеральную антимонопольную службу, Минэкономразвития, Министерство финансов и хочу заверить, что коллектив РЖД выполнит все поставленные задачи», — цитирует Белозерова RT.
Ранее РЖД сообщили о временном прекращении с 3 ноября продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, которые отправляются с 1 января 2018 года.
Решение было связано с тем, что ФАС не определилась со стоимостью пассажирских перевозок на 2018 год, передает агентство Nation News. В РЖД уверяли, что билеты вновь поступят в продажу после того, как регулятор определит тарифы.