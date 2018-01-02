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02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
13:36  02 января 2018 0

Ученый предсказал десятилетнее похолодание на юге России

Природный парк
Южные регионы страны на десять лет окажутся во власти холодовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 2018 года начнется десятилетний период похолодания на юге России. Об этом заявил председатель Южного научного центра РАН, академик Геннадий Матишов.

По словам ученого, погода на территории страны развивается циклично, длина погодного цикла составляет около 10 лет. «Климат цикличен, и с 2018 года юг России ждет десятилетний период похолодания», — цитирует RT  Матишова. Он отметил, что предвестники похолодания можно было наблюдать в последние несколько лет. Так, отмечаются необычно прохладные для южных регионов России весенние месяцы, которые привели к неурожаю плодовых культур и сокращению улова рыбы.

Тем временем в более северных районах страны, наоборот, наблюдается необычно теплая зимняя погода. В новогодние праздники в столице температура держалась на один-три градуса выше нуля, вместо новогоднего снега в регионе шли переменные дожди, отмечает телеканал 360.

Нина Калинина
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