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31 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
23:31  04 января 2018 0

В Первоуральске пешеход погиб под колесами «Мазды». ФОТО

Бдительные граждане пытались предотвратить трагедию, но полицейские опоздали всего на несколько минутФото: УГИБДД по Свердловской области

Отсутствие светоотражающих элементов на темной одежде стало причиной гибели пешехода в первоуральском поселке Динас в четверг, 4 января. Неизвестный мужчина был смертельно травмирован в результате наезда автомобиля — водитель утверждает, что не заметил человека, идущего по проезжей части.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области, трагедия произошла около 18:45 на 2 км Динасовского шоссе. «Вечером, в 18:40 в дежурную часть отдела полиции города Первоуральска поступила информация от граждан о том, что на Динасовском шоссе по проезжей части ходит неизвестный человек, — рассказали „URA.RU“ представители ОблГАИ. — На место незамедлительно выдвинулся наряд ДПС. Но уже в 18:45 произошло ДТП. Установлено, что на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы».

На месте было установлено, что пешеход двигался по проезжей части со стороны поселка Динас в направлении Первоуральска. По словам очевидцев, сообщивших в полицию о странном пешеходе, мужчина шел по проезжей части и столкновения с ним им самим удалось избежать лишь чудом.

На вид погибшему 40-45 лет, документов при себе у него не оказалось. Сейчас его личность устанавливается, по факту смертельного ДТП будет проведено расследование.

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Фото: УГИБДД по Свердловской области

Евгений Александров
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