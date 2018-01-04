Отсутствие светоотражающих элементов на темной одежде стало причиной гибели пешехода в первоуральском поселке Динас в четверг, 4 января. Неизвестный мужчина был смертельно травмирован в результате наезда автомобиля — водитель утверждает, что не заметил человека, идущего по проезжей части.
Как сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области, трагедия произошла около 18:45 на 2 км Динасовского шоссе. «Вечером, в 18:40 в дежурную часть отдела полиции города Первоуральска поступила информация от граждан о том, что на Динасовском шоссе по проезжей части ходит неизвестный человек, — рассказали „URA.RU“ представители ОблГАИ. — На место незамедлительно выдвинулся наряд ДПС. Но уже в 18:45 произошло ДТП. Установлено, что на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы».
На месте было установлено, что пешеход двигался по проезжей части со стороны поселка Динас в направлении Первоуральска. По словам очевидцев, сообщивших в полицию о странном пешеходе, мужчина шел по проезжей части и столкновения с ним им самим удалось избежать лишь чудом.
На вид погибшему 40-45 лет, документов при себе у него не оказалось. Сейчас его личность устанавливается, по факту смертельного ДТП будет проведено расследование.