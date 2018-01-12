{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не бойтесь слухов, правда — страшнее
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 января 2018
12 января 2018
Главные новости Москвы
23:06  12 января 2018 1

«Аэрофлот» засудит жену Аршавина за дебош на борту

Супруге футболиста придется компенсировать задержку рейсаФото: Андрей Аршавин, Instagram

Компания «Аэрофлот» намерена подать иск в суд на Алису Аршавину. С супруги футболиста намерны взыскать расходы за задержку рейса в аэропорту Шереметьево из-за устроенного ей дебоша.

В непредвиденные расходы «Аэрофлот» включил перерасход топлива, повторную буксировку воздушного судна, предоставление трапа и выгрузку багажа для Аршавиной. Кроме того, отмечается в официальном сообщении на сайте компании, из-за поведения супруги футболиста пострадали более 100 пассажиров рейса Москва — Алма-Ата. Им пришлось полтора часа терпеть деструктивное поведение дебоширки, отмечается на сайте.

Новость по теме
«Аэрофлот» объяснил, почему Аршавину сняли с рейса: «Называла себя майором ФСБ и давила на экипаж»

Конфликт экипажа самолета «Аэрофлота» и супруги спортсмена произошел в ночь с 6 на 7 января. Ее вместе с двумя детьми и няней сняли с рейса. По словам Аршавиной все произошло из-за грязного подгузника ребенка. В авиакомпании же объяснили, что буйная пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников, назвала себя майором ФСБ, угрожая экипажу.

Перед снятием с рейса Аршавина предлагала взятку бортпроводнице в 15 тысяч рублей, пишут Nation News. По словам стюардессы, выходки Алисы экипаж терпел до последнего.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что не намерены извиняться перед буйной пассажиркой, равно как и увольнять стюардессу, которая действовала согласно инструкциям, отмечает RT.

Перевозчик напомнил, что с июня 2018 года авиакомпании получат законную возможность создавать «черные списки» авиадебоширов. Перевозчик подчеркнул, что если бы закон уже действовал, то Аршавину уже включили в этот реестр, передает телеканал 360.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров