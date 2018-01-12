23:06 12 января 2018 1

Супруге футболиста придется компенсировать задержку рейса Фото: Андрей Аршавин, Instagram

Компания «Аэрофлот» намерена подать иск в суд на Алису Аршавину. С супруги футболиста намерны взыскать расходы за задержку рейса в аэропорту Шереметьево из-за устроенного ей дебоша.

В непредвиденные расходы «Аэрофлот» включил перерасход топлива, повторную буксировку воздушного судна, предоставление трапа и выгрузку багажа для Аршавиной. Кроме того, отмечается в официальном сообщении на сайте компании, из-за поведения супруги футболиста пострадали более 100 пассажиров рейса Москва — Алма-Ата. Им пришлось полтора часа терпеть деструктивное поведение дебоширки, отмечается на сайте.

Конфликт экипажа самолета «Аэрофлота» и супруги спортсмена произошел в ночь с 6 на 7 января. Ее вместе с двумя детьми и няней сняли с рейса. По словам Аршавиной все произошло из-за грязного подгузника ребенка. В авиакомпании же объяснили, что буйная пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников, назвала себя майором ФСБ, угрожая экипажу.

Перед снятием с рейса Аршавина предлагала взятку бортпроводнице в 15 тысяч рублей, пишут Nation News. По словам стюардессы, выходки Алисы экипаж терпел до последнего.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что не намерены извиняться перед буйной пассажиркой, равно как и увольнять стюардессу, которая действовала согласно инструкциям, отмечает RT.

Перевозчик напомнил, что с июня 2018 года авиакомпании получат законную возможность создавать «черные списки» авиадебоширов. Перевозчик подчеркнул, что если бы закон уже действовал, то Аршавину уже включили в этот реестр, передает телеканал 360.