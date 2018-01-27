В Бразилии группа мужчин расстреляла в ночном клубе 14 человек

Группа вооруженных мужчин ворвалась в переполненный ночной клуб в бразильском городе Форталеза и начала расстреливать посетителей. По предварительным данным, погибли 14 человек, еще шесть были госпитализированы.
ЧП произошло ранним утром, пишет РБК. По словам руководителя департамента безопасности штата Андре Кошты, никто из нападавших еще не задержан, их мотивы неизвестны. Полиция рассматривает версию о разборке двух противоборствующих бандитских группировок.
Телеканал Globo в то же время сообщил, что в момент нападения в ночном клубе отдыхали по меньшей мере трое членов группировки, которая занималась распространением наркотиков. Кроме того, по неподтвержденной информации, один из стрелявших все же задержан.
В 2017 году в штате Сеара, где и находится Форталеза, было совершено рекордное число убийств — 5114. Большинство из них, по данным СМИ, принадлежали к различным преступным кланам.