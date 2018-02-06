21:44 06 февраля 2018 5

Друзья и коллеги Носкова возмущены решением Минкульта Фото: wikipedia.org

Друзья и коллеги Николая Носкова возмущены тем, что Министерство культуры РФ решило не присваивать певцу звание заслуженного артиста, о чем настойчиво просили поклонники музыканта. Поддержку Носкову высказал и уральский исполнитель Александр Новиков.

Новиков не удивился сложившейся ситуации, отмечает издание Daily Storm: «Все эти звания — это отвратительнейший архаизм, наследие социалистической системы. Они унижают талантливых, не получивших этих званий, перед бездарями, их получившими за деньги или по блату. Порождают протекционизм, кумовство и вкусовщину». По словам певца, Николай Носков в любом случае остается талантливейшим артистом. «А эти звания — как бусы на шее туземца. Чем ярче, больше и крикливей, тем папуас в стане важнее. Но только в его пределах», — отметил Новиков.

Поэт Александр Вулых при этом считает, что присвоение такого почетного звания могло бы подбодрить Николая Носкова, здоровье которого сейчас находится в далеко не самом лучшем состоянии. «К сожалению, в нашей стране получение наград зависит от связей и от ходатайств влиятельных людей, а Коля никогда ни у кого ничего не просил и не попросит. Но мы его не оставим: документы в Минкульт будут поданы снова, и на этот раз под ними подпишутся все», — сказал Вулых. Певец Сергей Трофимов заявил, что Носкову отказали в звании, потому что он «не скрепоносец и не профессиональный патриот».

В департаменте культуры Москвы сказали, что ходатайство о присвоении звания Носкову было рассмотрено экспертным советом еще в октябре, однако затем его вернули обратно в столичное ведомство. В министерстве культуры причину отказа экспертов назвать не смогли, но подчеркнули объективность и взвешенность их решений.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Николай Носков смертельно болен. Семья певца тогда не стала давать комментарии по этому поводу.