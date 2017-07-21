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21 июля 2017
16:43  21 июля 2017 0

Певец Николай Носков — в тяжелом состоянии. Поклонники молятся за его здоровье. ФОТО

Поклонники артиста желают ему скорейшего выздоровленияФото: Википедия

Российский певец и композитор Николай Носков смертельно болен. Об этом сообщил источник, пожелавший остаться неназванным, пишет сайт «Дни.ру». Он также сказал, что семья певца не будет давать комментариев по этому поводу.

Осведомитель заявил, что информацию о состоянии здоровья певца ему передал бывший коллега Носкова по группе «Парк Горького» Александр Маршал. «Да вы что? Блин… Это очень-очень плохая новость, — пишут поклонники Носкова. — Неужели у Носкова рак? Я буду молиться за его здоровье! Он мой любимый певец!»

Поклонники певца поддерживают его в соцсетях
Фото: скрин Facebook

Весной стало известно, что певца готовят к сложной операции по удалению тромба в шейном отделе. Из-за этого был отложен концертный тур Носкова по Поволжью.

Николаю Носкову 61 год, он известен слушателю многими хитами, среди которых «Я немодный», «Я тебя люблю», «Это здорово» и другие композиции. До сольной карьеры певец пел в группе «Парк Горького».

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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