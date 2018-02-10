Киев призвал граждан не ехать на игры чемпионата мира по футболу

Глава министерства спорта Украины Игорь Жданов призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию в период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Особенно, по словам министра, это касается участников антитеррористической операции (АТО).
«Я хочу призвать наших болельщиков не ехать туда, особенно участников АТО. Я думаю, мы можем сделать общее заявление с МИД, СБУ, что делать этого не надо», — цитирует RT заявление главы украинского минспорта.
По словам Жданова, Украина сделала все возможное, чтобы изменить место проведения игр чемпионата, передает Nation News. Тем не менее, возможности Киева оказались ограничены, поэтому вопрос снят с повестки. Глава минспорта отметил, что в ближайшее время, возможно будет сделано совместное заявление МИД Украины и СБУ касательно поездок болельщиков в Россию.
При этом ранее Федерация футбола Украины уже отказалась от квот на приобретение билетов на на игры мундиаля, а также не стала аккредитовывать журналистов для освещения матчей чемпионата.
Отметим, игры чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в период с 14 июня по 15 июля. На следующей неделе, 12 февраля, президент РФ Владимир Путин обсудит подготовку к турниру с главой ФИФА Джанни Инфантино, сообщает «Экономика сегодня».