{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 февраля 2018
10 февраля 2018
Главные новости Москвы
23:54  10 февраля 2018 0

Киев призвал граждан не ехать на игры чемпионата мира по футболу

Виды Екатеринбурга, футбол, волонтеры, russia2018, чм2018, fifa world cup, чемпионат мира по футболу, fifa2018, мундиаль
Пока украинские власти всего лишь рекомендуют гражданам воздержаться от поездок в РоссиюФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

Глава министерства спорта Украины Игорь Жданов призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию в период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Особенно, по словам министра, это касается участников антитеррористической операции (АТО).

«Я хочу призвать наших болельщиков не ехать туда, особенно участников АТО. Я думаю, мы можем сделать общее заявление с МИД, СБУ, что делать этого не надо», — цитирует RT заявление главы украинского минспорта.

По словам Жданова, Украина сделала все возможное, чтобы изменить место проведения игр чемпионата, передает Nation News. Тем не менее, возможности Киева оказались ограничены, поэтому вопрос снят с повестки. Глава минспорта отметил, что в ближайшее время, возможно будет сделано совместное заявление МИД Украины и СБУ касательно поездок болельщиков в Россию.

При этом ранее Федерация футбола Украины уже отказалась от квот на приобретение билетов на на игры мундиаля, а также не стала аккредитовывать журналистов для освещения матчей чемпионата.

Отметим, игры чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в период с 14 июня по 15 июля. На следующей неделе, 12 февраля, президент РФ Владимир Путин обсудит подготовку к турниру с главой ФИФА Джанни Инфантино, сообщает «Экономика сегодня».

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров