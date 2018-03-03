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03 марта 2018
02 марта 2018
Главные новости Москвы
02:26  03 марта 2018 0

Путин пообещал регионам центры для подготовки деятелей культуры и искусства

Владимир Путин на форуме ОНФ
Владимир Путин анонсировал строительство культурных и образовательных центров в регионахФото: Владимир Андреев © URA.RU

В каждом федеральном округе появится культурно-образовательные комплексы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 2 марта на медиафоруме Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость».

«Конечно, это нужно делать и в Сибири, и не один [комплекс] может быть. Вообще, по большому счету лучше это делать, и мы на это выйдем, в каждом федеральном округе. А где конкретно в округах, мы выберем, в том числе, в ходе консультаций с общественностью», — приводит ТАСС слова главы государства, который также отметил, что такой комплекс появится и в Калининграде. Жители анклавного региона, по его мнению, должны иметь доступ к «основным художественным ценностям».

Инициатива создания комплексов, как добавил президент, возникла из-за дефицита ресурсов для подготовки кадров в сферах культуры и искусства в регионах. Первый такой центр будет построен во Владивостоке.

Накануне, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что строительство музеев и культурно-образовательных центров в российских городах должно базироваться на специальной программе. В самих же центрах должны быть концертные и выставочные залы залы, а также музыкальные, театральные, хореографические и другие творческие школы.

Сергей Демин
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