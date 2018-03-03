Порошенко заявил, что дефицита газа на Украине нет

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с газом на Украине уже не критическая. Благодаря поставкам из Европы дефицит газа уже покрыт.
«Сейчас, на сегодняшнее утро, мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии», приводит RT слова украинского лидера. Порошенко подчеркнул, что весь дефицит по состоянию на 10:20 полностью покрыт.
Российский «Газпром» принял решение расторгнуть контракты с украинским «Нафтогазом» на поставку и транзит газа в связи с задолженностью со стороны Украины, пишет Nation News. Ранее Порошенко заявил, что присоединяется к инициативе с хештегом #прикрути. Президент призвал всех граждан снизить температуру в помещениях, чтобы сэкономить топливо, напоминает телеканал 360.