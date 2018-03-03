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03 марта 2018
14:22  03 марта 2018 12

Порошенко заявил, что дефицита газа на Украине нет

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Дефицит газа покрыт благодаря поставкам из ЕвропыФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с газом на Украине уже не критическая. Благодаря поставкам из Европы дефицит газа уже покрыт.

«Сейчас, на сегодняшнее утро, мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии», приводит RT слова украинского лидера. Порошенко подчеркнул, что весь дефицит по состоянию на 10:20 полностью покрыт.

Российский «Газпром» принял решение расторгнуть контракты с украинским «Нафтогазом» на поставку и транзит газа в связи с задолженностью со стороны Украины, пишет Nation News. Ранее Порошенко заявил, что присоединяется к инициативе с хештегом #прикрути. Президент призвал всех граждан снизить температуру в помещениях, чтобы сэкономить топливо, напоминает телеканал 360.

Валерий Дорофеев
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