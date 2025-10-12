В Совбезе Белоруссии обратили внимание на усиление активности НАТО у границ

В Минске обеспокоены милитаризмом Запада в отношении Белоруссии и РФ
Активность стран НАТО вызывает обеспокоенность, заявил Вольфович
Активность стран НАТО вызывает обеспокоенность, заявил Вольфович Фото:

Существует серьезная озабоченность в связи с милитаристской политикой Запада, направленной в сторону Белоруссии и России. Об этом рассказал государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

«Тот милитаристический уклон, та политика, которую проводит Запад сегодня по отношению к нашей стране, по отношению к Российской Федерации, к сожалению, не вызывает сегодня спокойствия», — передает слова Вольфовича пресс-служба Минобороны Белоруссии. По его словам, наращивание военной активности проявляется в проведении многочисленных учений на территории Польши и государств Балтии.

Он сообщил, что в настоящее время в Европе проходит около 14 учений, из которых семь организованы в приграничных зонах с группировками численностью 2-2,5 тысячи военнослужащих, где отрабатывается наступательная тематика. Кроме того, госсекретарь Совбеза обратил внимание на обострение приграничной обстановки, отметив, что со стороны западных соседей осуществляется отселение граждан, вырубка лесов и установка инженерных заграждений вдоль границы.

