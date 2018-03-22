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22 марта 2018
22:11  22 марта 2018 8

Матвиенко предложила отказаться от системы ОМС

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, матвиенко валентина
Спикер Совфеда обвинила чиновников в бессмысленных тратах бюджетных средствФото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала систему обязательного медицинского страхования (ОМС) за неэффективность. По мнению сенатора, россияне должны обладать правом на добровольную покупку медстраховки.

В ходе выступления на заседании научно-экспертного совета Матвиенко отметила, что действующая система медицинского страхования является «квазистраховой» и справедливо подвергается критике со стороны граждан. Сенатор считает, что россиян, желающих пользоваться услугами частных клиник, нужно освободить от покупки страховки, а лечение остальных финансировать напрямую из бюджета.

«Давайте мы поинтересуемся, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто „прокладки“ по перекачиванию средств граждан, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения», — цитирует Матвиенко РИА «Новости».

Матвиенко предложила изучить опыт других стран и выбрать модель взаимодействия граждан с медицинскими учреждениями, которая позволит сэкономить деньги налогоплательщиков. «Тучи чиновников. Приезжаешь в регионы: единственное красивое здание — Пенсионный фонд, Фонд ОМС, Фонд социального страхования. Вот на это идут деньги граждан, которые они зарабатывают, вместо того, чтобы направлять эти деньги на реальные проекты», — отметила она.

Сергей Макеев
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