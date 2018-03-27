{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 марта 2018
12:14  27 марта 2018 0

Ройзман перешел тонкую грань: мэр Екатеринбурга пиарится на трауре по погибшим в Кемерово. Но ничего не сделал, чтобы траур был объявлен

Заседание бюро
Решение мэра удивило городскую администрациюФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
все новости сюжета

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ввел в заблуждение россиян, написав в соцсетях об объявлении в Екатеринбурге траура по случаю трагедии в Кемерово, где при пожаре погибло 64 человека и свыше 50 получили травмы. «Екатеринбург объявляет траур по погибшим в Кемерово», — написал Ройзман в своем аккаунте в Twitter.

Пост мэра города за несколько часов набрал свыше 1300 лайков и сотни ретвитов. Однако, как сообщил «URA.RU» пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов, никаких официальных документов по случаю дня траура пока не принято. В пресс-службе городской администрации корреспонденту агентства сообщили, что решение о введении траура может приниматься либо главой государства, либо руководителем субъекта Федерации. «На данный момент в думе нет никаких документов об объявлении траура», — добавил начальник пресс-службы гордумы Алена Земляникова. Отметим, что ранее траур в поддержку кемеровчан объявляли власти Рязанской области и Приморья. В Свердловской области траур не введен.

Сам глава Екатеринбурга в беседе c «URA.RU» сообщил, что им подготовлено постановление об объявлении дня траура. «Норма является не юридической, а этической» — пояснил мэр. Он отметил, решению о принятия дня траура в Екатеринбурге препятствует отсутствия опыта в подобных процедурах — ранее в столице Урала, по его словам, ничего подобного не проводилось.

По мнению главы уральского филиала «Фонда развития гражданского общества» Анатолия Гагарина, своими действиями Ройзман решает сразу две задачи: остается в информационном пространстве при обсуждении любой темы и пытается доказать горожанам, что он яркая единица, не вписывающаяся в образ типичного чиновника. «Евгений Вадимович всегда принимает единоличные решения. Он не человек команды. Он делает много движений, которые позволяют ему оставаться в повестке: то он за снос башни, то против. А в данном случае он решил превратить свою декоративную должность в реальную», — отметил политолог в беседе с «URA.RU».

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает действия Ройзмана грамотным политическом пиаром, который в любом случае вызовет общественный резонанс, а каким будет эффект для мэра — второстепенный вопрос. «Понятно, что такую трагедию заметят все и Ройзман окажется в центре внимания. А объявление траура в обход процедур позволит повысить степень внимания к нему», — отметил политолог в беседе с «URA.RU».

Сегодня в Кемерово находится президент России Владимир Путин. Глава государства уже посетил место трагедии, возложив цветы к стихийному мемориалу. Эксперты утверждают, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев фактически совершил политическое самоубийство, не приехав своевременно на место пожара в торговом центре «Зимняя вишня» и его ждет отставка в ближайшее время.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров