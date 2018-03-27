12:14 27 марта 2018 0

Решение мэра удивило городскую администрацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ввел в заблуждение россиян, написав в соцсетях об объявлении в Екатеринбурге траура по случаю трагедии в Кемерово, где при пожаре погибло 64 человека и свыше 50 получили травмы. «Екатеринбург объявляет траур по погибшим в Кемерово», — написал Ройзман в своем аккаунте в Twitter.

Пост мэра города за несколько часов набрал свыше 1300 лайков и сотни ретвитов. Однако, как сообщил «URA.RU» пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов, никаких официальных документов по случаю дня траура пока не принято. В пресс-службе городской администрации корреспонденту агентства сообщили, что решение о введении траура может приниматься либо главой государства, либо руководителем субъекта Федерации. «На данный момент в думе нет никаких документов об объявлении траура», — добавил начальник пресс-службы гордумы Алена Земляникова. Отметим, что ранее траур в поддержку кемеровчан объявляли власти Рязанской области и Приморья. В Свердловской области траур не введен.



Сам глава Екатеринбурга в беседе c «URA.RU» сообщил, что им подготовлено постановление об объявлении дня траура. «Норма является не юридической, а этической» — пояснил мэр. Он отметил, решению о принятия дня траура в Екатеринбурге препятствует отсутствия опыта в подобных процедурах — ранее в столице Урала, по его словам, ничего подобного не проводилось.

По мнению главы уральского филиала «Фонда развития гражданского общества» Анатолия Гагарина, своими действиями Ройзман решает сразу две задачи: остается в информационном пространстве при обсуждении любой темы и пытается доказать горожанам, что он яркая единица, не вписывающаяся в образ типичного чиновника. «Евгений Вадимович всегда принимает единоличные решения. Он не человек команды. Он делает много движений, которые позволяют ему оставаться в повестке: то он за снос башни, то против. А в данном случае он решил превратить свою декоративную должность в реальную», — отметил политолог в беседе с «URA.RU».

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает действия Ройзмана грамотным политическом пиаром, который в любом случае вызовет общественный резонанс, а каким будет эффект для мэра — второстепенный вопрос. «Понятно, что такую трагедию заметят все и Ройзман окажется в центре внимания. А объявление траура в обход процедур позволит повысить степень внимания к нему», — отметил политолог в беседе с «URA.RU».

Сегодня в Кемерово находится президент России Владимир Путин. Глава государства уже посетил место трагедии, возложив цветы к стихийному мемориалу. Эксперты утверждают, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев фактически совершил политическое самоубийство, не приехав своевременно на место пожара в торговом центре «Зимняя вишня» и его ждет отставка в ближайшее время.