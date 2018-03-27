В правила противопожарного режима внесут поправки после трагедии в Кемерове

14:07 27 марта 2018 1

Эксперты говорят о полном пересмотре правил и ужесточении контроля за ними Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Наружные эвакуационные лестницы, по которым посетители смогут покинуть здание в случае ЧП, планируется испытывать на пригодность раз в пять лет. Соответствующие поправки в действующие правила противопожарного режима готовит рабочая группа, в которую вошли представители Минюста, МЧС и бизнес-сообщества.

Если изменения вступят в силу, руководители не реже одного раза в пять лет должны будут испытывать наружные пожарные и эвакуационные лестницы, ограждения на крышах, а также иные средства спасения спасения с высоты. В качестве обязательного условия прописано составление протокола после эксплуатационных испытаний, передают «Известия». Также необходимо будет очищать от снега и наледи перечисленные средства спасения и держать их в исправном состоянии.

В настоящее время испытываются только пожарные лестницы на спецтехнике спасателей. Также действующие правила не требуют испытания путей эвакуации людей, а также эвакуационных и аварийных выходов.

В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта произошел крупный пожар. Люди не могли воспользоваться эвакуационными лестницами, так как двери, ведущие к ним, были закрыты. Количество жертв, по последним данным, составляет 64 человека, в числе которых 41 ребенок. В городе прошел стихийный митинг, участники которого требовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Сам глава региона назвал митингующих оппозицией и «бузотерами».