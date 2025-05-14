Кремль пообещал оперативно проинформировать журналистов о возможных контактах между президентом России Владимиром Путиным и главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, если такая договоренность будет достигнута. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«В настоящий момент я ничего не могу сказать по этому поводу. Если в какой-то форме контакты будут согласованы, мы вас сразу же проинформируем», — заявил представитель Кремля. Ранее Лула да Силва на пресс-конференции в Пекине выразил желание провести беседу с Путиным по вопросам, связанным с предстоящими российско-украинскими переговорами в Стамбуле. Главные заявления Дмитрия Пескова 14 мая — в материале URA.RU.
Состав российской делегации на переговорах в Стамбуле
Россия приступила к формированию делегации для участия в предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине, однако перечень участников пока не обнародован и остается конфиденциальным. Об этом сообщил Дмитрий Песков. По его словам, соответствующая информация будет предоставлена после получения распоряжения президента РФ Владимира Путина. Представитель Кремля подчеркнул, что заявления, сделанные Путиным 11 мая, остаются в полной мере актуальными. Кроме того, Песков добавил, что российская делегация намерена ожидать прибытия украинской стороны в Стамбуле 15 мая.
Ядерное оружие в Европе не укрепит безопасность
Пресс-секретарь президента России выразил мнение, что размещение ядерного оружия на территории европейских государств не будет способствовать укреплению стабильности в регионе. По его словам, распространение ядерных вооружений на европейском континенте не приведет к повышению уровня безопасности, предсказуемости и устойчивости в Европе.
Песков отметил, что для формирования эффективной архитектуры стратегической безопасности в Европе предстоит приложить значительные усилия, прежде всего со стороны России, США и европейских стран, обладающих ядерным арсеналом. Он подчеркнул, что в настоящее время система стратегической стабильности и безопасности находится в крайне неудовлетворительном состоянии по вполне объяснимым причинам.
Реакция на желание президента Бразилии обсудить с Путиным просьбу Зеленского
В Кремле отреагировали на заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о намерении вновь посетить Москву для проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России сообщил, что на данный момент ему неизвестны какие-либо детали относительно возможного визита. Если переговоры или другие контакты будут согласованы, Кремль незамедлительно проинформирует СМИ.
Когда Путин посетит Иран
Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить Исламскую Республику Иран, однако даты возможного визита пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства. Песков отметил, что Кремль высоко оценивает уровень сотрудничества между Россией и Ираном, а также степень развития двусторонних отношений в различных сферах.
График Путина
Владимир Путин продолжает свою работу в Кремле. Сегодня, 14 мая, в столице проходит официальный визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, приуроченный ко дню российско-малайзийских отношений. В прошлом году Ибрагим уже посещал различные регионы страны, в частности принимал участие во Восточном экономическом форуме во Владивостоке, где также состоялись отдельные встречи и переговоры.
В ходе нынешнего визита стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов, связанных с двусторонним взаимодействием. Малайзия рассматривается как один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил Песков.
Ожидается, что сначала состоится беседа Путина и Ибрагима в узком составе, после чего переговоры продолжатся в расширенном формате за официальным завтраком. По итогам встречи для СМИ будет сделано официальное заявление. Кроме того, на сегодняшний вечер у президента России запланирован ряд телефонных переговоров.
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