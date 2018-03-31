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14:31  31 марта 2018 0

В скандальной пермской больнице уволят сотрудников, несмотря на протест прокуратуры

Митинг против сокращения врачей и закрытия отделений в районной больнице. Село Уинское. Пермский край , центральная районная больница, село уинское
Уинская больница стала знаменитой, но не только по ней ударила реформа медицины ПрикамьяФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Прокуратура вмешалась в конфликт вокруг Уинской районной больницы, из-за оптимизации которой возник массовый протест. Но, как стало известно «URA.RU», даже позиция надзорного ведомства не остановит оптимизацию медучреждения.

На обращения бывшего главного врача больницы Дмитрия Барановского (он и организовал протест) отреагировала прокуратура Уинского района. Было внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране здоровья. Кроме того, принесен протест на приказ о внесении изменений в штатное расписание.

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Барановский пояснил «URA.RU», что получил ответы прокуратуры. В первом случае речь идет о закрытом родильном отделении. Оно перестало функционировать еще год назад по решению министерства здравоохранения Пермского края. Теперь беременных женщин возят из Уинского в перинатальный центр Кунгура (расстояние — 95 км). А протест связан с массовым сокращением сотрудников больницы.

В пресс-службе минздрава «URA.RU» однозначно ответили, что планов по возобновлению работы родильного отделения на данный момент нет. «Решение о перенаправление рожениц в Кунгур принято в целях безопасности и снижения угроз для жизни матери и ребенка. Малое количество выполняемых врачом манипуляций ведет к утрате навыков. Специалист, задействованный на одних родах в неделю и реже, теряет квалификационные навыки, увеличивая риск осложнений беременности и при родах как для матери, так и для ребенка», — пояснили свою позицию власти.

В ведомстве добавили, что это не единственный опыт прекращения работы родильных отделений в центральных районных больницах. И в 2016 году был достигнут исторический минимум младенческой смертности в Прикамье — 5,3 промилли при среднероссийском показателе в 6.

Что касается сокращений, то главврач больницы Сергей Вылегжанин пояснил, что с позицией прокуратуры не согласен. С 1 апреля будут сокращены 33 ставки, но фактически 15 сотрудников — остальным предложены другие должности. Ни один врач не уволен — под сокращения попали несколько медсестер и прочий персонал. Численность сотрудников рассчитывают, исходя из данных о прикрепленном населении — то есть сейчас персонал избыточен. Сокращения не повлияют на качество оказания медпомощи.

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Как сельский экс-главврач стал угрозой для властей Прикамья

Ранее «URA.RU» подробно рассказывало о противостоянии Дмитрия Барановского с минздравом и конфликте вокруг Уинской больницы. 24 февраля в Уинском состоялся массовый протест — бывшему главврачу удалось вывести на улицы несколько десятков человек, что стало прецедентом для сельских территорий Прикамья.

Жители выступили против масштабного сокращения персонала, коек и закрытия отделений больницы (власти, в свою очередь, опровергают факт подобной оптимизации). Прозвучало и требование отставки министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева. Закончилась акция тем, что Барановского задержали сотрудники полиции. Барановский продолжил свою деятельность и распространил видеообращение к губернатору Максиму Решетникову. При этом врач не считает себя противником главы региона и выступает за диалог с властями. Сейчас Барановский практикует выезды на разные территории Прикамья, проверяет местные больницы и рассказывает о нарушения в социальных сетях.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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