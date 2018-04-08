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08 апреля 2018
07 апреля 2018
01:58  08 апреля 2018 0

Сын Елены Яковлевой оказался в психбольнице

Побег из медицинского учреждения стал сюжетом клипа на композицию «Вес»Фото: группа 2odD, ВКонтакте

Сын известной российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил посвятить себя творчеству. Однако, в отличии от мамы, он решил посвятить себя музыке. Первый клип музыкальной группы «2odD» был записан в стенах психиатрической клиники.

Согласно сюжету, герои клипа — пациенты психбольницы, пишет «Дни.ру». Они совершают побег, угоняют автомобиль, а врачи преследуют беглецов. «Ролик снимался несколько месяцев, думаю, он получился очень красочным! — приводит слова приятеля Дениса «StarHit» — А для тех, кого заинтересовала сама песня, она называется «Вес».

Как сообщается, сами молодые исполнители о своем творчестве говорят мало, характеризуя его как «дуэт животных в мире музыки». Молодые люди творят «не упираясь в жанровые рамки»; по их словам, главное — заразить слушателей «энергией двух сумасшедших собак, которым и семь верст не крюк».

Отметим, Денис Шальных обладает достаточно заметной и нестандартной внешностью — он буквально с ног до головы покрыт татуировками. По информации СМИ, пристрастие к татуировкам стало следствием первой любви Дениса — тату-мастера по имени Маргарита.

Виктор Жуков
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