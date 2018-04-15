Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала о поведении Николая Баскова в постели. Выводы о сексуальных способностях певца артистка сделала на основе того, как он водит машину.
Седокова опубликовала в своем Instagram видео, в котором она катается на машине вместе с Басковым. Сев за руль, певец тут же признается, что забыл, как водить и куда «нажимать», чтобы автомобиль поехал. Говоря о коробке передач Басков кокетливо отмечает, что привык «к другой коробочке».
Седокова в свою очередь сообщает артисту, что стиль вождения указывает на то, как мужчина ведет себя в постели. После этого Басков показывает Седоковой «опасный» маневр, говоря, что он «непредсказуемый». Певица же характеризует своего спутника, как «тигра» в постели.
Басков, к слову, также советует Седоковой спросить какой он в постели у своей невесты, телеведущей, посла чемпионата мира по футболу 2018 года Виктории Лопыревой. Отметим, что Седокова «запикала» фамилию девушки криками футбольных фанатов.