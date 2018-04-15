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15 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:38  15 апреля 2018 0

Седокова рассказала о поведении Баскова в постели. ВИДЕО

Седакова сделала неоднозначные выводы о способностях БасковаФото: Instagram Анны Седоковой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала о поведении Николая Баскова в постели. Выводы о сексуальных способностях певца артистка сделала на основе того, как он водит машину.

Седокова опубликовала в своем Instagram видео, в котором она катается на машине вместе с Басковым. Сев за руль, певец тут же признается, что забыл, как водить и куда «нажимать», чтобы автомобиль поехал. Говоря о коробке передач Басков кокетливо отмечает, что привык «к другой коробочке».

Седокова в свою очередь сообщает артисту, что стиль вождения указывает на то, как мужчина ведет себя в постели. После этого Басков показывает Седоковой «опасный» маневр, говоря, что он «непредсказуемый». Певица же характеризует своего спутника, как «тигра» в постели.

Басков, к слову, также советует Седоковой спросить какой он в постели у своей невесты, телеведущей, посла чемпионата мира по футболу 2018 года Виктории Лопыревой. Отметим, что Седокова «запикала» фамилию девушки криками футбольных фанатов.

Валерия Романова
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