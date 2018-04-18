07:46 18 апреля 2018 0

Перевал до сих пор привлекает внимание туристов и исследователей Фото: Михаил Самарин

Уральский исследователь Валентин Дегтерев рассказал о сенсационной находке в последнем снимке, сделанном группой Дятлова, члены которой погибли в уральских горах в 1959 году. По его словам, к трагедии привел сход лавины с горы Отортен, что зафиксировано на старой фотографии.

Дегтерев сообщил «URA.RU», что взял последний снимок, который есть в материалах уголовного дела и обработал его на предмет удаления «шумов». «Через пару часов на фотографии появилось четкое изображение. Склон горы, Луна над горой, по горе идет лавина. Снежный поток сметает все вокруг. Образуя нечто вроде ударной волны. Потом я нашел место, откуда произвели фотосъемку. Это сфотографировали рядом с палаткой», — пишет дятловед.

Исследователь говорит, что нашел следы этой лавины на других снимках (есть в ролике — прим. ред.), например, на краю склона. «Уклон горы очень крутой. Если люди выскакивали туда без обуви, то скатывались вниз. Все так и было. Травмы, отморожения, испуг. В конечном итоге их добил мороз», — говорится в сообщении.

Валентин Дегтерев уверяет, что на снимке луна и и сходящие массы снега Фото: Валентин Дегтерев, YouTube

Ранее сообщалось, что эксперты провели эксгумацию тела одного из членов экспедиции — Семена Золотарева, который, по одной из версий, мог стать причиной гибели студентов. Он не собирался идти в поход, но изменил решение в последний момент. Позже он погиб вместе с остальными, но его тело нашли лишь спустя три месяца. На теле были странные татуировки, пишет «Утро.ру». Считается, что он мог быть агентом силовых структур СССР.

Группа Дятлова состояла из туристов-лыжников турклуба Уральского политехнического института (УПИ). Ее руководителем был студент 5-го курса Игорь Дятлов. Предположительно молодые лыжники погибли в ночь на 2 февраля в горах на Северном Урале поблизости от перевала, который позже назвали именем Дятлова. Причины смерти точно установить так и не удалось.