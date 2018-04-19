03:33 19 апреля 2018 0

Новобранец смог набрать 10 кг, пока добирался до места службы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Призывник из Башкирии успел набрать в весе десять килограммов по пути в служебную часть. Из-за лишнего веса молодого человека отправили обратно домой.

По словам военного комиссара Башкирии Игоря Харченко, новобранец, который на медкомиссии весил 107 килограммов, пока добирался из Уфы до места службы во флотскую часть, смог набрать еще десять. В итоге из-за лишнего веса призывник уехал домой, пишет телеканал 360.

Сотрудники призывных и врачебных комиссий региона подчеркнули, что армейское пополнение из Башкирии никак не страдает нехваткой веса. Однако, превышение положенных нормативов, в частности и лишний вес, за прошлый призыв было единичным. Чем именно молодой человек питался в поезде по пути до места службы, неизвестно.