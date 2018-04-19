Стало известно, во сколько обходится лечение Караченцова в Израиле

Караченцов лечится в Тель-Авиве
Лечение больного раком Николая Караченцова в Израиле обходится в десятки тысяч долларов. Об этом заявил гендиректор компании, организующей лечение артиста за рубежом, Марк Каценельсон.
Караченцов и его супруга Людмила Поргина на время лечения сняли небольшую квартиру неподалеку от госпиталя, сообщают «Дни.ру». Отмечается, что апартаменты расположены в тихом районе Тель-Авива.
Чтобы снизить расходы, компания, организующая лечение актера, даже предложила Поргиной возить их в недорогой супермаркет, где можно дешевле купить продукты. Супруга артиста пока отказалась.