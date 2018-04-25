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25 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:49  25 апреля 2018 3

Сбежавших после ДТП водителей разрешили признавать пьяными

Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, полиция, мигалка, дпс, госавтоинспекция, гибдд
Полиция сможет фиксировать опьянение по «иным доказательствам»Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Конституционный суд России разрешил без медицинского освидетельствования считать пьяными водителей, которые скрылись с места ДТП. Теперь можно будет констатировать состояние алкогольного опьянения у автолюбителей и по совокупности «иных доказательств».

Как пишут argumenti.ru, в таком случае примечание 2 статьи 264 УК РФ фактически стало недействительным. Ранее оно формально помогало пьяным водителям избежать медосвидетельствования и наказания за пьяную езду, если водитель сбежит с места аварии и «выветрится».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2017 году сократилось количество «пьяных» ДТП по сравнению с 2016 годом. Причиной этого в ГИБДД назвали ужесточение наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В том числе и введение уголовной ответственности водителю, который ранее получил административное наказание за отказ от медосвидетельствования.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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