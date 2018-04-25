Сбежавших после ДТП водителей разрешили признавать пьяными

Конституционный суд России разрешил без медицинского освидетельствования считать пьяными водителей, которые скрылись с места ДТП. Теперь можно будет констатировать состояние алкогольного опьянения у автолюбителей и по совокупности «иных доказательств».
Как пишут argumenti.ru, в таком случае примечание 2 статьи 264 УК РФ фактически стало недействительным. Ранее оно формально помогало пьяным водителям избежать медосвидетельствования и наказания за пьяную езду, если водитель сбежит с места аварии и «выветрится».
Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2017 году сократилось количество «пьяных» ДТП по сравнению с 2016 годом. Причиной этого в ГИБДД назвали ужесточение наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В том числе и введение уголовной ответственности водителю, который ранее получил административное наказание за отказ от медосвидетельствования.