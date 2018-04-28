Россияне смогут снимать деньги в банкоматах с помощью смартфонов

Вице-президент Сбербанка Сергей Мальцев рассказал о двух технических новинках, которые скоро появятся в российских банкоматах. Его компания успешно протестировала систему распознавания лиц, а также придумала, как использовать различные привычные населению гаджеты.
«В ближайшее время в банкоматах Сбербанка появится возможность получать все привычные услуги, например, снимать и вносить наличные, переводить денежные средства со счета на счет с использованием телефонов, планшетов и смарт-часов», — цитирует ТАСС Сергея Мальцева.
Также вице-президент Сбербанка заявил, что после успешной реализации пилотного проекта внедрения технологии распознавания лиц появились планы ее внедрения во всех банкоматах организации. В настоящее время в этом направлении ведутся соответствующие промышленные разработки.