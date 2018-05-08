19:44 08 мая 2018 0

Тех, кто ставит мало «лайков», ждет разбирательство Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Сотрудники муниципальных предприятий в Подмосковье получили распоряжение кликать «нравится» к записям местных чиновников во «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассниках». Об этом сообщает Meduza.ru.

«Регламент работы специалиста в социальных сетях» подготовила администрация Воскресенского района Московской области. В инструкции для педагогов и работников культуры говорится, что они должны зарегистрироваться в соцсетях и «подать запрос на добавление в друзья» главе Воскресенского муниципального района Олегу Сухарю, руководителю районной администрации Виталию Чехову и их помощникам.

После подтверждения статуса «друзей» работникам бюджетной сферы рекомендуют зайти на страницы чиновников и кликнуть значок «нравится» в последних публикациях, а также написать «хвалебные комментарии» под постами. Для отчета педагогам и работникам культуры предлагается создать таблицу со списком «залайканных» публикаций.

«Нам сказали: кто не предоставит информацию о количестве „лайков“, тот пойдет „на ковер к директору“, где с ним будут „говорить отдельно“», — пояснил один из педагогов учебного заведения. Официально местные власти информацию не подтвердили.