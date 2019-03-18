Бодров-старший отговаривал Балабанова от съемок «Брата-2»

Сценарист и продюсер Сергей Бодров-старший отговаривал уральского режиссера Алексея Балабанова от съемок культовой российской картины «Брат-2». По словам Бодрова, он сомневался, что продолжение станет таким же популярным, как первый фильм.
«Я был очень скептически настроен насчет «Брата-2» и пытался его отговорить: «Леша, ты такую картину сделал. Зачем тебе эти хоккеисты, Америка?» — цитирует газета «Известия» Бодрова-старшего. По его словам, Балабанов был уверен в успехе картины. «И оказался прав — вышел супербоевик, настоящая кассовая картина», — подытожил сценарист. На вопрос о съемках продолжения легендарных картин продюсер отказался отвечать.
В феврале экс-участник группы «Ленинград» и шоумен Стас Барецкий сообщил о планах снять «Брат-3». По его задумке, в киноленте будут задействованы не только профессиональные актеры, но и бывшие заключенные. Артист объяснил это тем, что картина будет основана на реальных событиях.
На слухи о фильме отреагировал министр культуры России Владимир Мединский, напоминает агентство Nation News. Он призвал игнорировать сообщения об этой картине. Кроме того, в Интернете появилась петиция, призывающая запретить съемки продолжения легендарной киноленты.