На Урале лягушки-«иностранцы» выжили местных

В водоемах Урала не осталось местных лягушек. Сейчас пруды и болота «оккупировали» лягушки-«иностранцы», даже с Балкан. Уральские ученые борются за защиту земноводных от чужеродного ДНК.
«Изучение на генетическом уровне показало, что на Урале живут озерные лягушки трех видов: азиатские, европейские и даже балканские. Головастики могли попасть в наши водоемы с рыбой, а также еще какими-то путями, о которых мы можем не знать», — рассказал «URA.RU» Владимир Вершинин, доктор биологических наук, заведующий кафедрой зоологии Института естественных наук УрФУ.
По словам биолога, внешне озерные лягушки не отличаются, но ДНК показывает большие отличия на генетическом уровне, так что «можно говорить о разделении видов». «Чистых» видов в уральских водоемах нет, в отличие от европейской части России, так как происходит непрерывное скрещивание и побеждают сильные клетки — в одной популяции оказываются разные животные «расы».
«Сейчас мы готовим статью об этой проблеме, которая скоро будет опубликована в журнале „Генетика“. Мы работам вместе с японскими коллегами, которые уже два года изучают наших лягушек (в неволе они живут до 40 лет). В сентябре мы ждем в Екатеринбурге японцев и проведем совместную конференцию», — добавил Вершинин.