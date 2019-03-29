Родительский комитет попросил не отбирать детей у бедных родителей

«Национальный родительский комитет» выступил с просьбой не изымать детей из семей, попавших в сложную материальную ситуацию. Соответствующее обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву направила председатель организации Ирина Волынец.
«Прошу Вас инициировать изменения законодательства, направленные на запрет отобрания детей из малообеспеченных семей», — приводит RT слова Волынец. Она ссылается на то, что детей все чаще забирают у родителей по предписанию сотрудников органов опеки и попечительства в связи с низким уровнем дохода семьи.
Волынец указала, что сейчас ребенка могут забрать после того, как в квартире, где он проживает, за неуплату отключат подачу воды, газа или электричества. По мнению общественницы, отъем детей можно допустить только в случае угрозы здоровью и жизни несовершеннолетних. Волынец отметила, что на содержание каждого такого ребенка государство тратит до двух млн рублей в год, а семья не имеет права на аналогичную помощь. Председатель родительского комитета обратила внимание, что данные средства можно было бы отдать родителям, оказавшимся в сложной ситуации, и сохранить «кровные семьи», уточняет телеканал 360.
По данным ИА FlashSiberia, ранее депутат Законодательного собрания Забайкальского края Андрей Никонов («Единая Россия») предложил выселить детей-сирот из квартир в поселке Антипиха. Речь идет о детях, которые имеют долги за коммунальные услуги.