Силовики не успели завести дело на челябинца за оскорбление гея во «ВКонтакте»

Прокуратура не будет возбуждать уголовное дело об оскорблении челябинцем Александром Мысливцом лидера движения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) «Солидарность» из Пятигорска Артема Шитухина. Такое решение принято из-за истечения трехмесячного срока давности.
В пресс-службе прокуратуры Челябинской области и в прокуратуре Тракторозаводского района не смогли прокомментировать «URA.RU» такое решение. По данным портала «74.ru», силовики констатировали факт оскорбления, но подозреваемого не удалось найти за трехмесячный срок привлечения к ответственности по ст. 5.61 КоАП (оскорбление в публичном выступлении).
Автор жалобы зарегистрирован во «ВКонтакте» под псевдонимом Артем Гордиенко. Он на странице своего движения выложил переписку с челябинцем, оскорбившим его. И обратился в прокуратуру с требованием провести проверку и возбудить административное дело. Виновнику грозил штраф от трех до пяти тысяч рублей.
У Александра Мысливца закрытая страница во «ВКонтакте». Там только указаны город — Челябинск, возраст — 58 лет, образование — окончил ЮУрГУ в 1983 году.
Полиция Миасса ранее возбудило дело в отношении мужчины, шантажировавшего местного жителя тем, что расскажет о его нетрадиционной сексуальной ориентации. А в Каслях завели дело на двух мужчин, заставивших местного жителя продать машину и взять кредит, чтобы выкупить гей-видео со своим участием.