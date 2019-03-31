Певица из Екатеринбурга с исполнительским именем Stasya прошла отбор вокального шоу «Песни» на телеканале ТНТ. Артистка смогла попасть в проект со второй попытки.
Stasya появилась в седьмом выпуске нового сезона шоу с песней собственного сочинения. Сначала член жюри, лидер группы лидер Gazgolder Баста (Василий Вакуленко) не хотел брать девушку в шоу, однако, когда узнал, что исполненная композиция написана ею самой, поменял свое решение.
Год назад Stasya также приходила на шоу, однако тогда жюри не оценило ее выступление. «Это большой путь от [выступления прошлого года с песней — прим. ред.] „Не точно“, шпагата и косичек до того, что мы слышим сейчас. Если ты сама это написала, то это шикарно. Мы с удовольствием пропускаем тебя в следующий тур, но ждем русских песен», — прокомментировал номер исполнительницы постоянный судья «Песен», рэпер Тимати.
Ранее отбор прошли и другие уральские артисты. Баста и Тимати взяли в шоу екатеринбургского исполнителя Niletto, женское трио Expromt и музыканта Максима Юдина (NARCISS), который исполнил на шоу, по мнению судей, «дикий танец».