30 марта 2019

Уральская певица покорила Тимати и Басту со второго раза. ВИДЕО

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 08:51
Размер текста
-
17
+
Певица доказала жюри, что достойна участия в проектефото: pesninatnt, «ВКонтакте»

Певица из Екатеринбурга с исполнительским именем Stasya прошла отбор вокального шоу «Песни» на телеканале ТНТ. Артистка смогла попасть в проект со второй попытки.

Stasya появилась в седьмом выпуске нового сезона шоу с песней собственного сочинения. Сначала член жюри, лидер группы лидер Gazgolder Баста (Василий Вакуленко) не хотел брать девушку в шоу, однако, когда узнал, что исполненная композиция написана ею самой, поменял свое решение.

Год назад Stasya также приходила на шоу, однако тогда жюри не оценило ее выступление. «Это большой путь от [выступления прошлого года с песней — прим. ред.] „Не точно“, шпагата и косичек до того, что мы слышим сейчас. Если ты сама это написала, то это шикарно. Мы с удовольствием пропускаем тебя в следующий тур, но ждем русских песен», — прокомментировал номер исполнительницы постоянный судья «Песен», рэпер Тимати.

Ранее отбор прошли и другие уральские артисты. Баста и Тимати взяли в шоу екатеринбургского исполнителя Niletto, женское трио Expromt и музыканта Максима Юдина (NARCISS), который исполнил на шоу, по мнению судей, «дикий танец».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...