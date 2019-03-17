Музыкант из Екатеринбурга Максим Юдин прошел во второй этап шоу «Песни» на ТНТ. Тимати и Баста оценили выступление.
Максим Юдин, который выступает под псевдонимом NARCISS, прошел во второй этап шоу «Песни». Уралец появился в 62-м выпуске программы, который вышел 16 марта. Выступление уральского артиста с авторской песней удивило и порадовало зал, его «дикий танец» отметили лидер Gazgolder Баста и известный рэпер Тимати. Юдину 29 лет, в Екатеринбурге днем он работает в театре, а ночью играет в клубах. В 2017 году музыкант с англоязычным проектом попал в редакторскую подборку AppleMusic.
«Я посмотрю на тебя дальше, ты был необычен», — сказал Баста Максиму Юдину после выступления.
Ранее во второй этап «Песен» прошли и другие уральские артисты. Баста и Тимати взяли в шоу екатеринбургского исполнителя Niletto и женское трио Expromt.
В прошлом сезоне уральская артистка Кристина Кошелева прошла в финал шоу. С ней подписал контракт один из наставников — продюсер Макс Фадеев.