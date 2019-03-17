16 марта 2019

Уральский музыкант покорил Тимати и Басту диким танцем. ВИДЕО

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 09:16
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Зрителям и наставникам понравился танец МаксимаФото: Максим Юдин, «ВКонтакте»

Музыкант из Екатеринбурга Максим Юдин прошел во второй этап шоу «Песни» на ТНТ. Тимати и Баста оценили выступление.

Максим Юдин, который выступает под псевдонимом NARCISS, прошел во второй этап шоу «Песни». Уралец появился в 62-м выпуске программы, который вышел 16 марта. Выступление уральского артиста с авторской песней удивило и порадовало зал, его «дикий танец» отметили лидер Gazgolder Баста и известный рэпер Тимати. Юдину 29 лет, в Екатеринбурге днем он работает в театре, а ночью играет в клубах. В 2017 году музыкант с англоязычным проектом попал в редакторскую подборку AppleMusic.

«Я посмотрю на тебя дальше, ты был необычен», — сказал Баста Максиму Юдину после выступления.

Ранее во второй этап «Песен» прошли и другие уральские артисты. Баста и Тимати взяли в шоу екатеринбургского исполнителя Niletto и женское трио Expromt.

В прошлом сезоне уральская артистка Кристина Кошелева прошла в финал шоу. С ней подписал контракт один из наставников — продюсер Макс Фадеев.

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