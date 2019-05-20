В «Альфа-Банке» заявили, что уже восстановили все сервисы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В работе «Альфа-Банка» 20 мая произошел масштабный сбой. Клиенты компании, в том числе в Екатеринбурге и Москве, в соцсетях сообщили, что утром перестали работать банковские карточки кредитной организации.

О проблемах в «Альфа-Банке», например, сообщил глава секретариата Союза журналистов России Денис Токарский. «С утра картой расплатиться не смог, думал, я что-то делаю не так, пришел в банк. А у нас весь „Альфа-банк“ сломался, говорят», — написал Токарский в Facebook, отметив, что находится в Москве.

В комментариях подписчики подтверждают информацию. «Абсолютно весь, тоже за кофе не смог заплатить», — отреагировал на пост гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. О проблеме сообщают и в других регионах. «Действительно не работает…» — пишет пользователь Владимир Охезин (судя по информации со страницы, живет в Екатеринбурге).

В пресс-службе «Альфа-Банка» «URA.RU» подтвердили информацию о сбое. Здесь заявили, что банковские карты не работали около часа, но специалисты уже все починили: «В данный момент все сервисы „Альфа-Банка“ полностью доступны. Приносим извинения за доставленные неудобства».