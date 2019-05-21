Прокуратура обжаловала приговор челябинскому врачу, погубившему пациентку

Пациентка умерла после второй операции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинской области прокуратура обжаловала приговор врачу-хирургу, погубившему пациентку. В кассационной жалобе надзорное ведомство требует отменить решение о штрафе и вернуть уголовное дело следователям, сообщили в ведомстве.

«В 2017 году врач-хирург ГБУЗ „Областная клиническая больница №3“ вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей допустил дефекты в ходе лечебно-диагностического процесса, что привело к поздней диагностике развившихся послеоперационных осложнений и смерти пациентки», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры. Калининский райсуд Челябинска по ходатайству следователя прекратил уголовное дело против врача, ограничившись штрафом в 100 тысяч рублей.

Дочь 62-летней умершей не согласилась с таким вердиктом. Она утверждала, что женщина неоднократно просила врача обратить на нее внимание, но тот игнорировал ее просьбы. Гособвинитель также не согласился с решением суда. Кассация подана в президиум Челябинского облсуда,

По мнению потерпевшей и прокурора, нанесенный вред не заглажен, а продолжающий работать врач представляет опасность для пациентов. Согласно ч.2 ст. 109 УК РФ, хирург может провести за решеткой до трех лет с лишением права работать врачом. Сейчас врач уволился из областной больницы и переехал работать в село.