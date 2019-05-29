Иностранные банки игнорируют россиян, опасаясь санкций

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 15:05
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Обмен валют. Банки Екатеринбурга (Дополнение), покупка, евро, валюта
Клиентов из России тщательно проверяют, опасаясь рисковФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Иностранные банки стали проводить жесткий отбор частных клиентов из России. Об этом заявил экс-глава инвестбанка Morgan Stanley в России Райр Симонян.

Экономист сказал, что после кризиса 2008 года Россия стала «маргинальным» рынком, а бизнес «съежился», передает The Bell. Ситуацию усугубили санкции и непонятные правила работы, когда инвестор может попасть под пристальное внимание надзорных органов по непонятным причинам. «Риск стал не просто высоким, а запретительным, — заявил Симонян. — Это отражается и на работе с частными клиентами. Сейчас новый клиент должен предоставить колоссальный объем информации, процесс проверок очень забюрократизирован».

Райр Симонян — уроженец Белоруссии, доктор экономических наук. В 1998 году возглавил «Морган Стэнли (Европа) Лимитед» по российским операциям. С 2012 по 2013 был финансовым советником главы «Роснефти» Игоря Сечина. С 2014-го по 2016-й возглавлял совет директоров швейцарского банка UBS.

Ранее эксперты Высшей школы экономики и РАНХиГС спрогнозировали дальнейшее падение доходов россиян, напоминает «Национальная служба новостей». Негативная динамика будет обусловлена падением цен на нефть и новыми антироссийскими санкциями.

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