Шаманы Югры проведут обряд жертвоприношения, чтобы потушить пожары в Сибири

Шаманы обратятся к богам, чтобы те вызвали дождь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Шаманы и верующие люди Ханты-Мансийска проведут обряд жертвоприношения, чтобы вызвать дождь и потушить пожары в Сибири. Об этом «URA.RU» рассказал местный этнограф и шаман Тимофей Молданов.

«Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье! Давайте будем вместе камлать [вызывать духов во время обряда, — прим.ред.]. 2 августа в Ильин день мы исполним обряд жертвоприношения», — обратился к шаманам Молданов.

Верующие по всей стране будут участвовать в обрядах, пока не начнутся дожди, которые потушат пожары в тайге, подчеркнул он. «Кто-то приедет на обряд в Ханты-Мансийск из Москвы, кто-то просто дома будет молиться с чаем и хлебом, кто-то — в православной церкви, кто-то пойдет в лес или к реке. Слышал, что шаманы собираются камлать на острове Ольхон на Байкале», — добавил шаман.

По его словам, каждый участник будет совершать обряд и молиться в соответствии со своей религией, чтобы решить общую проблему. «Кто-то петуха зарубит, кто-то коня, кто-то просто чай с хлеб будет есть-пить. Человека убивать никто не собирается», — заверил Молданов.

Как писало «URA.RU» ранее, Greenpeace утверждает, что в России сгорело 11 миллионов гектаров леса (это площадь трех стран: Португалии, Словакии и Хорватии). На 31 июля огнем были охвачены 1,6 миллиона гектаров. Пожары зафиксированы в десяти регионах, в пяти субъектах РФ введен режим ЧС. По решению президента России к тушению пожаров подключится Министерство обороны РФ.