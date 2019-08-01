Антипинский НПЗ под управлением Сбербанка задолжал 13 млрд рублей

Долги сформировались из-за прекращения поставок по заключенным контрактам Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Проходящий процедуру банкротства Антипинский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) должен за непоставленные контрагентам нефтепродукты порядка 13 млрд рублей. При этом большинство контрактов были заключены в 2019 году — уже после того, как проблемный завод перешел под управление Сбербанка, сообщает РБК.

«Завод перестал поставлять бензин только весной 2019 года, когда дела стали совсем плохи», — приводит издание слова источника на АНПЗ. До этого все договоры соблюдались, в том числе и те, которые были заключены прежним руководством предприятия — экс-владельцем завода Дмитрием Мазуровым и его партнерами, утверждает издание.

Среди тех, кому АНПЗ остался должен, указывается девять компаний, в том числе «дочка» французской Total, а также BB Energy, AustroFin и Petroforce. Больше всего НПЗ задолжал компании Socar Trading S.A. — «дочке» азербайджанской госкомпании Socar, которую считают основным претендентом на покупку активов проблемного завода.

Редакция «URA.RU» попросила представителей Сбербанка прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее Сбербанк официально объявил о начавшейся процедуре банкротства АНПЗ. Как отмечалось, после начала процедуры будет введен запрет на выплаты по всем долгам предприятия, включая требования по кредитам и исполнительным производствам.

Бывший владелец АНПЗ Дмитрий Мазуров был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. В отношении экс-директора АНПЗ Геннадия Лисовиченко, местонахождение которого неизвестно, также возбудили уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.