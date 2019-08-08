07 августа 2019

Мединский восхитился Тарантино, гулявшим по Кремлю

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Мединского в Свердловский театр музыкальной комедии. Екатеринбург, мединский владимир, портрет
Владимир Мединский сопровождал режиссера во время экскурсии по КремлюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр культуры РФ Владимир Мединский восхитился поведением режиссера Квентина Тарантино во время экскурсии по Кремлю. Легендарный артист приезжал в Москву, чтобы презентовать новый фильм «Однажды в Голливуде».

«Он — человек думающий, умеющий слушать, он был самым лучшим членом группы, который не отходил от экскурсовода ни на шаг, ловил каждое слово», — передает РИА «Новости» слова Мединского, который и выступил в роли экскурсовода.

Премьера «Однажды в Голливуде» прошла в кинотеатре «Октябрь». Режиссер присутствовал на событии. Картина рассказывает о событиях, произошедших на закате «золотого века» Голливуда в 1969 году. Главные роли в фильме — актера и дублера — исполняют Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Ранее на пресс-конференции в Москве Тарантино сказал, что у него есть идея для следующего фильма. Режиссер хочет снять ленту, которая объединит его предыдущие работы, пишет «Национальная служба новостей».

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