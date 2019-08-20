Российские станции замера радиации возобновили передачу данных

Работа двух радионуклидных станций, отслеживающих уровень радиации в атмосфере, восстановлена. Об этом на своей странице в Twitter сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
«Станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России и в настоящее время осуществляют обратную загрузку данных в PTS», — отметил Зербо. Он также поблагодарил российских операторов за «поддержку и сотрудничество».
Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на ОДВЗЯИ сообщил, что четыре российских станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные после происшествия под Северодвинском. В России это обосновали «проблемами со связью и с сетью», передает «
Инцидент на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. В военной части проводили испытания реактивного двигателя, из-за чего произошел взрыв. В результате погибли пять сотрудников Росатома, пострадали 15 человек, уточняет VSE42.Ru.
RN stations RUP 56 (Peleduy) and RUP 57 (Bilibino) have resumed operations in #Russia???????? & are currently backfilling data to the PTS. Excellent cooperation & support from our Russian station operators under «The Provisional Operation Status of the #IIMS»— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 20, 2019