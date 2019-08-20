Российские станции замера радиации возобновили передачу данных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полигон радиационных отходов от приборов бытового использования под Верхней Пышмой., знак радиации
Две из четырех станций, отслеживающих уровень радиации, восстановили работуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Взрыв на военном полигоне под Архангельском

Работа двух радионуклидных станций, отслеживающих уровень радиации в атмосфере, восстановлена. Об этом на своей странице в Twitter сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

«Станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России и в настоящее время осуществляют обратную загрузку данных в PTS», — отметил Зербо. Он также поблагодарил российских операторов за «поддержку и сотрудничество».

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на ОДВЗЯИ сообщил, что четыре российских станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные после происшествия под Северодвинском. В России это обосновали «проблемами со связью и с сетью», передает «Царьград». Эксперты в беседе с «URA.RU» же высказали мнение, что станции могли быть выведены из строя из-за соперничества с США в военной сфере и желания властей РФ обеспечить защиту обороноспособности государства.

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. В военной части проводили испытания реактивного двигателя, из-за чего произошел взрыв. В результате погибли пять сотрудников Росатома, пострадали 15 человек, уточняет VSE42.Ru.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...