Кикабидзе пожелал «разрушить» российскую политику

Ранее артист Вахтанг Кикабидзе, реагируя на политическую обстановку в Грузии, занял сторону протестующих Фото: www.kino-teatr.ru

Известный советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе признался, что любит русский народ, но хотел бы разрушить политику страны. При этом Кикабидзе выступил против войны с Россией.

«Я очень люблю русских людей, но я не люблю российскую политику, и что я могу сделать», — рассказал Кикабидзе в интервью изданию «Квирис палитра». России, по мнению Кикабидзе, потребуется много времени, чтобы сломать советский менталитет и что-то изменить: «Сам Советский Союз был расформирован русскими, и теперь они хотят его возродить! Путин угрожает Грузии, потому что хочет председательствовать в более крупной стране». По словам артиста, все сейчас сделано для удовольствия России, но Грузия должна защищать самоуважение и правила страны, не теряя международную поддержку и друзей.

Ранее Вахтанг Кикабидзе заявил, что после антироссийских выступлений в Тбилиси он занял сторону протестующих, в результате чего ему посоветовали забыть о корпоративах в России. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян в беседе с «Дни.ру» заявил, что Кикабидзе некрасиво ведет себя по отношению в России.