Врачи назвали самую пьющую страну

В среднем европеец старше 15 лет выпивает более двух бутылок вина в неделю Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Самой пьющей страной в Европе оказалась Литва. Это следует из рейтинга государств по степени употребления алкоголя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«По данным исследования, наиболее пьющей европейской страной оказалась Литва, где выпивают в среднем 15 литров спирта на человека в год», — передает РБК. Отмечается, что в 2017 году государство уже признавалось самым пьющим, причем не только в Европе, но и в всем мире.

На второй строчке рейтинга расположилась Чехия, где в среднем человек за год выпивает 14,4 литра алкоголя, дальше следует Германия с показателем 13,4 литра. Согласно исследованию, в среднем европеец старше 15 лет выпивает более двух бутылок вина в неделю. Каждый год более 290 тысяч европейцев умирают по причинам, связанным со спиртным. В отчете отмечается, что несмотря на то, что страны Евросоюза подписали план действий по сокращению употребления алкоголя на 2012—2020 годы, регион остается самым пьющим в мире, передает телеканал 360.