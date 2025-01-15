Рогов анонсировал обмен военнопленных

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Анонсирован обмен тяжелораненых военнопленных
Анонсирован обмен тяжелораненых военнопленных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В среду, 15 января, должен пройти обмен раненых военнопленных. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня, дай Бог, ожидается обмен тяжелораненых военнопленных», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что детали этой операции будут разглашены позже.

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В среду, 15 января, должен пройти обмен раненых военнопленных. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сегодня, дай Бог, ожидается обмен тяжелораненых военнопленных», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что детали этой операции будут разглашены позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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