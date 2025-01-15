Рогов анонсировал обмен военнопленных

Анонсирован обмен тяжелораненых военнопленных
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В среду, 15 января, должен пройти обмен раненых военнопленных. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сегодня, дай Бог, ожидается обмен тяжелораненых военнопленных», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что детали этой операции будут разглашены позже.
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