Оппозиция отобрала у победителя выборов в Тюменскую облдуму более половины голосов

Николай Руссу стал депутатом областной думы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Николай Руссу одержал победу на довыборах в Тюменскую облдуму, набрав 45% голосов. Таковы предварительные итоги по результатам обработки данных на 49 из 66 УИК, сообщает источник «URA.RU». Оппозиция не смогла одержать победу, несмотря на проведение в стране непопулярных реформ.

Второе место занял Анатолий Княжев (КПРФ), набрав 26,4% голосов. Максим Карпиков («Справедливая Россия») и Мурат Тулебавев (ЛДПР) получили примерно по 13%. «Это вполне очевидная победа, у нее есть только одна неожиданность — тот факт, что Николай Руссу выдвинулся на выборы. Более года назад он не стал баллотироваться в новый состав гордумы Тюмени, где был депутатом. После чего все решили, что он ушел из политики», — сказал политолог Александр Безделов.

Тот факт, что Руссу не набрал более 50%, Безделов объяснил так: «Видимо, уверенность в победе Руссу сыграла с ним злую шутку. Те, кто мог проголосовать за него, остались дома».

Это первые выборы в России, которые проходили после реализации сразу нескольких непопулярных реформ. Среди них налоговая (рост НДС), мусорная и пенсионная. Но в Тюменской области, богатом и успешном регионе, оппозиция не смогла одержать победу. «Протестное движение, стартовавшее в начале этого года, одним из организаторов которого был Княжев, не удалось превратить в голоса избирателей. Более того, оно оказалось не таким активным, как многие говорили», — прокомментировал Безделов. Между тем, политолог Аркадий Либерман отметил, что оппозиция по всей стране стала набирать больше на выборах. «Посмотрите на Хабаровск. Сказались недоверие к „ЕР“ и недоработки во время избирательной кампании», — отметил он.