В Мурманской области выбрали главу на ближайшие пять лет

До назначения главой региона Андрей Чибис работал в Минстрое Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Мурманской области завершились выборы губернатора. По последней информации избиркома, победу одержал врио главы региона Андрей Чибис.

Кандидат от «Единой России» Чибис, по подсчетам избирательной комиссии, набрал 59,9% голосов. Второе место с результатом 18,2% занял представитель ЛДПР Максим Белов, а третье с результатом 11,3% — кандидат от КПРФ Михаил Антропов. Выдвиженец «Справедливой России» Василий Буров получил 2,9% голосов.

Андрей Чибис пришел на смену Марине Ковтун, которая была отправлена в отставку 21 марта. До работы на посту врио Мурманской области Чибис занимал должность замминистра строительства и ЖКХ Российской Федерации. Не так давно с Чибисом встречался президент РФ Владимир Путин, лично поддержавший его кандидатуру на выборах.