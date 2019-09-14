Телеведущий Соловьев назвал условие, при котором Зеленский сможет посадить Порошенко

Петр Порошенко отправится за решетку, если этого захочет Запад Фото: пресс-служба президента Украины

Бывший украинский президент Петр Порошенко может оказаться за решеткой лишь в случае, если на это дадут свое согласие страны Запада. Такое мнение высказал российский телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, который намекнул, что хочет видеть Порошенко в тюрьме.

«„Счастье это видеть злодея на нарах, а не на Мальдивах“, сказал Зеленский, очевидно намекая на Порошенко. Посыл понятен. Вот только счастье какое-то в стиле Лаврентия Павловича [Берии]. Очевидно, что вор должен сидеть, но это про справедливость. Счастье, все-таки, о другом. Ну, а расправиться с Порошенко Зеленский сможет, если Запад позволит», — написал журналист в своем telegram-канале.

Ранее Зеленский рассказал о том, что, по его мнению, большинство украинских семей несчастливы из-за отсутствия веры в справедливость. Зеленский отметил, семьи на Украине страдают из-за «войны, бедности и несправедливости». «Счастье — это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах», — пояснил он. В августе Государственное бюро расследований Украины возбудило дело против экс-президента Петра Порошенко по факту его поездки на Мальдивы в 2018 году. Таким образом, по сути, Зеленский прозрачно намекнул на то, что он был бы рад увидеть своего предшественника на посту украинского лидера за решеткой.