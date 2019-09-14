Президент Туркмении посвятил целую книгу и стих алабаям

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов написал книгу о туркменских алабаях. Глава государства представил свое творение на заседании правительства и рассказал, что в нем «раскрывается характер и значение породы собак», которые тысячи лет были «верными спутниками туркмен».
«По окончании сегодняшнего заседания его участники смогут получить эту книгу» — цитирует РИА «Новости» туркменского лидера. Также политик сочинил стихотворение о славе, силе, отваге и преданности алабаев, оно опубликовано на первой полосе субботнего номера газеты «Нейтральный Туркменистан».
Гурбангулы Бердымухамедов возглавляет Туркмению с конца 2006 года. Он известен как автор более 50 изданных книг: о туркменской кухне, коврах, музыке, пословицах, спорте, военных и лошадях. Последний литературный труд политик сдал в июле — он закончил одиннадцатый том книги о травах.