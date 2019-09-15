Кемеровские власти открыли Парк Ангелов на месте пожара (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

На месте торгового центра «Зимняя вишня», сгоревшего в Кемерово весной 2018 года, открыли сквер в память о жертвах пожара. Экскурсию по Парку Ангелов для журналистов провел губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Наша задача была сделать место памяти, место силы. Все делалось на основе красоты природы, которая есть в Кузбассе, и на небольшом пяточке это было реализовано: и горы и холмы, и равнины», — приводит его слова «Газета Кемерова». Глава области уточнил, что на таком относительно небольшом пространстве было невозможно создать «озера и реки», поэтому их заменили уникальными фонтанами.

По словам Цивилева, фонтаны, установленные в сквере, не имеют аналогов в мире. В память о погибших в парке высадили 60 сосен — по числу жертв трагедии.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Катастрофа унесла жизни 60 человек, 37 из них — дети. Местные власти приняли решение построить сквер на месте сгоревшего ТЦ. В августе прошлого года, напоминает RT, завершился снос надземной части здания, вскоре началось возведение сквера. Открытие Парка Ангелов планировалось еще на 20 августа этого года, однако власти трижды его переносили.

Видео: Вести.Ru