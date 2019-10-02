Региональным чиновникам позволят решать судьбу баров в жилых домах

Региональные власти получат возможность регулировать время работы баров, расположенных в жилых домах. Такое предложение будет обсуждаться на втором чтении законопроекта, предполагавшего закрытие баров площадью меньше 20 квадратных метров.
«Предлагается [во втором чтении] не учитывать мнение собственников и наделить регионы правом самостоятельно регулировать время работы баров в многоквартирных домах, вплоть до запрета их работы вне зависимости от площади бара», — сообщают «Известия» со ссылкой на депутатов «Единой России» Александра Хинштейна и Ильдара Гильмутдинова, которые являются соавторами документа. Депутаты объясняют, что жильцам сложно собирать кворум, чтобы выносить решение по таким вопросам, поэтому регионы должны заниматься этим самостоятельно.
Дата рассмотрения проекта пока не назначена, однако сбор предложений по данной теме завершится 23 октября. В Роспотребнадзоре инициативу поддерживают, а вот в Федеральное антимонопольной службе придерживаются другого мнения, считая, что новые запреты негативно отразятся на представителях малого бизнеса и развитии конкуренции.
Ранее в первом чтении законопроекта речь шла о закрытии в жилых домах баров площадью менее 20 квадратных метров. Уточнялось, что региональные власти смогут влиять на дополнительные условия продажи в заведениях только в том случае, если решение утвердят жильцы.