РЖД планирует сделать подземную дорогу перед железнодорожным вокзалом в Екатеринбурге

Железнодорожный вокзал Екатеринбурга хотят модернизировать в 2025 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловская железная дорога (СвЖД) разработала концепцию обновления железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Остановки общественного транспорта около него хотят убрать под землю, рассказал замначальника СвЖД по взаимодействию с органами власти Алексей Гребенкин на встрече с журналистами.

Переместить общественный транспорт на подземный уровень планируется для того, чтобы освободить площадь перед вокзалом и сделать на ней пешеходную зону. Также концепция предполагает накрыть основное здание стеклянным навесом, а над железнодорожными путями построить зал для пассажиров с торговыми точками. Планируется увеличить число подъездных путей для поездов и поднять все перроны, а помимо этого построить новый терминал для высокоскоростных поездов.

По словам мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, вокзал планируют обновить в 2025—2026 годах. Стоимость проекта еще не подсчитана.