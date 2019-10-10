Выяснилось, почему Заворотнюк прекратила лечение

Актриса Анастасия Заворотнюк решила выписаться из клиники, потому что её напугали врачи. Такое мнение высказал коллега артистки по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов.
«Врачи поступили неправильно, сказав ей правду о тяжелом заболевании», — пишет argumenti.ru со ссылкой на издание teleprogramma.pro. По словам Жигунова, актрисе не дали нормально лечиться, рассказывая ей «разные байки».
Ранее «URA.RU» сообщало, что Заворотнюк решила выписаться из частного онкоцентра. Сейчас актриса находится в клинике для реабилитации тяжелобольных пациентов. По словам свидетелей выписки женщины из больницы, Заворотнюк изменилась до неузнаваемости.
О тяжелой болезни актрисы стало известно в августе. У Заворотнюк обнаружили рак мозга. В сентябре СМИ сообщили о резком ухудшении состояния артистки. Звезда находилась в больнице в окружении охраны, родственники Заворотнюк отказывались комментировать её здоровье.