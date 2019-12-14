13 декабря 2019

На Урале упал строительный кран. Есть пострадавшие. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Строящаяся штаб-квартира РМК (Русская Медная Компания). Екатеринбург, строительная площадка, башенный кран, штаб квартира рмк
В результате падения крана никаких серьезных разрушений не былоФото: Анна Майорова © URA.RU

В Карпинске (Свердловская область) на месте строительства жилого дома упал строительный кран. В результате пострадал один человек, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по Свердловской области.

«В результате ЧП пострадал крановщик, он доставлен в местное медучреждение. Предварительный диагноз — открытая черепно-мозговая травма», — сообщили в ведомстве. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, башенный кран рухнул, когда поднимал металлические решетки. При падении крана были повреждены две опоры электропередач.

Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения для ликвидации последствий на месте ЧП не привлекались. В результате падения крана никаких серьезных разрушений не было.

При падении строительного крана пострадал один человек
Фото: паблик «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте»
ЧП произошло на строительной площадке жилого дома
Фото: паблик «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
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