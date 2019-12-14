В результате падения крана никаких серьезных разрушений не было
В Карпинске (Свердловская область) на месте строительства жилого дома упал строительный кран. В результате пострадал один человек, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по Свердловской области.
«В результате ЧП пострадал крановщик, он доставлен в местное медучреждение. Предварительный диагноз — открытая черепно-мозговая травма», — сообщили в ведомстве. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, башенный кран рухнул, когда поднимал металлические решетки. При падении крана были повреждены две опоры электропередач.
Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения для ликвидации последствий на месте ЧП не привлекались. В результате падения крана никаких серьезных разрушений не было.
При падении строительного крана пострадал один человек
ЧП произошло на строительной площадке жилого дома