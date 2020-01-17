Мишустин сделал свое первое назначение

Михаил Мишустин назначил главу ФНС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в распоряжении.
Егоров занимал должность заместителя руководителя ФНС. В 1998 году он окончил Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция. В 2005 году стал сотрудником ФНС России по Москве.