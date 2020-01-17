Мишустин сделал свое первое назначение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин назначил главу ФНСФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в распоряжении.

Егоров занимал должность заместителя руководителя ФНС. В 1998 году он окончил Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция. В 2005 году стал сотрудником ФНС России по Москве.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...